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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1738 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1738 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1738 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 42584 RUB
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
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Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
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Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VG8
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1738 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1738 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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