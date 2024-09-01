Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1738 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 42584 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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