Полтина 1738 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1738 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 8 апреля 2022.

Сохранность UNC (1) AU (14) XF (23) VF (21) F (2) VG (2) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (3) XF40 (4) VF30 (4) F15 (1) VG8 (2) Сервис RNGA (1) PCGS (2) NGC (1)

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