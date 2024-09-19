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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1738 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1738 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1738 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Тираж UNC 4,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1738 года. Новодел. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
32974 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF45
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1738 на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1738 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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