Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1738 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 мм
- Тираж UNC 4,002
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1738 года. Новодел. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
32974 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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