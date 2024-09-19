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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1738 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Денга 1738 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1738 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,542,510

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1738
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1738 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Katz Auction за 2000 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Россия Денга 1738 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Денга 1738 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1738 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1738 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1738 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1738 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1738 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1738 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1738 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия Денга 1738 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия Денга 1738 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1738 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1738 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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