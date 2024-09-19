Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1738 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,542,510
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1738
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1738 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Katz Auction за 2000 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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