Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты Денга Анны Иоанновны - Россия
Денга 1730-1740
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1730 Две черты над годом - -, R1 0 1151730 Одна черта над годом - R1 0 71730 Малый орел - R3 0 31731 Две черты над годом - -, R 0 5281731 Одна черта над годом - - 0 681731 Без черты над годом - R 0 261734 - - 0 1011735 - - 0 2791736 - R1 0 591737 - - 0 1821738 36,542,510 - 0 1991739 Розетка из 5 лепестков - R2 0 161739 - - 1 1211739 Новодел - - 0 231740 17,065,800 - 0 69
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