Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Денга Анны Иоанновны - Россия

type-coin
type-coin

Денга 1730-1740

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1730 Две черты над годом - -, R1 0 1151730 Одна черта над годом - R1 0 71730 Малый орел - R3 0 31731 Две черты над годом - -, R 0 5281731 Одна черта над годом - - 0 681731 Без черты над годом - R 0 261734 - - 0 1011735 - - 0 2791736 - R1 0 591737 - - 0 1821738 36,542,510 - 0 1991739 Розетка из 5 лепестков - R2 0 161739 - - 1 1211739 Новодел - - 0 231740 17,065,800 - 0 69
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Все российские монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск