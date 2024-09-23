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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1734 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Денга 1734 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1734 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Плащильная мельница на Яузе)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1734 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1734 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Денга 1734 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия Денга 1734 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1734 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Россия Денга 1734 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1734 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1734 на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1734 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
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Россия Денга 1734 на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
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Россия Денга 1734 на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
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Россия Денга 1734 на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1734 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия Денга 1734 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1734 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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