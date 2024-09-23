Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1734 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Плащильная мельница на Яузе)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1734 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Где продать?
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