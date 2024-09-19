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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1734 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Завиток волос за ухом
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Без завитка волос за ухом
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Длинный локон на правом плече
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности С брошью на груди
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности Переходной портрет
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 142
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Лирический портрет Малая голова
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 319
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Тип 1735 года "В" в нижнем наплечнике
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Тип 1735 года Без кулона на груди
Средняя цена 610 $
Продажи
0 298
Аверс
Реверс
1 рубль 1734 Тип 1735 года С кулоном на груди
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 380
Аверс
Реверс
Полтина 1734 Лирический портрет
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полтина 1734 Тип 1735 года Без кулона на груди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1734 Тип 1735 года С кулоном на груди. Крест державы простой
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полтина 1734 Тип 1735 года С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
Средняя цена 400 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
Гривенник 1734
Средняя цена 720 $
Продажи
0 29

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1734
Средняя цена 40 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Полушка 1734
Средняя цена 50 $
Продажи
0 169
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