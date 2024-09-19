Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1734 года
Пробные монеты
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Завиток волос за ухом
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 75
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Без завитка волос за ухом
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 6
1 рубль 1734 Корсаж параллелен окружности Без броши на груди. Длинный локон на правом плече
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 14
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 142
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 44
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 58
1 рубль 1734 Лирический портрет Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 10
Полтина 1734 Тип 1735 года С кулоном на груди. Крест державы простой
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 20
Полтина 1734 Тип 1735 года С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
Средняя цена 400 $
Продажи
0 121
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