Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1734 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Гривенник
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1734 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13336 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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