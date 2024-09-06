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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1734 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Гривенник 1734 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Гривенник 1734 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Гривенник
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1734 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13336 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия Гривенник 1734 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1734 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Гривенник 1734 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Гривенник 1734 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Гривенник 1734 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1734 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Гривенник 1734 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Гривенник 1734 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Гривенник 1734 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1734 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1734 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1734 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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