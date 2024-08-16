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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (380) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1700000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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