1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1700000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность UNC (23) AU (108) XF (115) VF (93) F (2) Нет оценки (38) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (9) MS60 (3) AU58 (19) AU55 (19) AU53 (12) AU50 (12) XF45 (17) XF40 (19) VF35 (13) VF30 (3) DETAILS (3) Сервис NGC (27) NGS (1) RNGA (9) ННР (7)

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