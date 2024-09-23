Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1734 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без кулона на груди
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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