Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1734 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полушка 1734 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1734 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1734 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (11)
  • Coins.ee (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (1)
  • InAsta (3)
  • Katz (15)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (4)
  • Numismatica Ferrarese (4)
  • Rare Coins (46)
  • RedSquare (10)
  • Russiancoin (22)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Александр (6)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (15)
  • Русское Наследие (11)
Россия Полушка 1734 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1734 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия Полушка 1734 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Россия Полушка 1734 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Россия Полушка 1734 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1734 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1734 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1734 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS60 BN NGS
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1734 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1734 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1734 на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1734 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1734 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1734 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск