Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1734 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1734 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 10 апреля 2024
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Дата 2 декабря 2023
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