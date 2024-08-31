Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе AURORA за 15000000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
8073 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1734 "Лирический портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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