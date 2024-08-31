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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Корона разделяет надпись Дата разделена короной - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Корона разделяет надпись Дата разделена короной - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата разделена короной. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе AURORA за 15000000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
8073 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
8333 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F15
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Лирический портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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