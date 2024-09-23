1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность UNC (11) AU (48) XF (40) VF (36) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (8) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (15) AU50 (7) XF45 (4) XF40 (5) VF35 (5) VF30 (4) Сервис ННР (9) NGC (9) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (15)

Gorny & Mosch (5)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (1)

Katz (4)

Künker (10)

La Galerie Numismatique (1)

Morton & Eden (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

New York Sale (5)

Numimarket (1)

Numismatica Ranieri (1)

Rare Coins (19)

RedSquare (5)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (4)

UBS (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (22)

Знак (2)

Империя (14)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (1)

НИКО (1)

ОЛНЗ (2)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)