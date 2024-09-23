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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Корона разделяет надпись Дата слева от короны - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Корона разделяет надпись Дата слева от короны - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Корона разделяет надпись. Дата слева от короны. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2629 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1653 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Лирический портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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