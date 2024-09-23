1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". "В" в нижнем наплечнике (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". "В" в нижнем наплечнике. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Монеты и Медали за 975000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность UNC (6) AU (23) XF (30) VF (22) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (4) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (8) XF40 (3) VF35 (7) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (2) ННР (6) NGC (5) RNGA (1) ANACS (1)

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