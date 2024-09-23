Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". "В" в нижнем наплечнике (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: "В" в нижнем наплечнике
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". "В" в нижнем наплечнике. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Монеты и Медали за 975000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
2906 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 10 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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