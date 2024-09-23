Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". "В" в нижнем наплечнике (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: "В" в нижнем наплечнике

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года" "В" в нижнем наплечнике - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года" "В" в нижнем наплечнике - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". "В" в нижнем наплечнике. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Монеты и Медали за 975000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (6)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • cgb.fr (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (4)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (12)
  • RedSquare (2)
  • SINCONA (3)
  • Tennants Auctioneers (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (16)
  • Империя (11)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (4)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
2906 $
Цена в валюте аукциона 270000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность VF
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - October 9, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - October 9, 2022
Продавец RedSquare
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Tennants Auctioneers - August 10, 2022
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 10 августа 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1734 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск