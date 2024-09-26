1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 5000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.
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