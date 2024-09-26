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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Крест короны разделяет надпись Дата разделена короной - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Крест короны разделяет надпись Дата разделена короной - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата разделена короной. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 5000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
75432 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF30
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Лирический портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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