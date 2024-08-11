1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1250000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
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