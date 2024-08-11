1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1250000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность UNC (3) AU (9) XF (24) VF (19) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU58 (1) AU55 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (5) VF30 (5) F12 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (2) NGC (4)

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