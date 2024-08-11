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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Крест короны разделяет надпись Дата слева от короны - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Большая голова Крест короны разделяет надпись Дата слева от короны - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Большая голова. Крест короны разделяет надпись. Дата слева от короны. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1250000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
10817 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Лирический портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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