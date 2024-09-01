1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8200 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 15000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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