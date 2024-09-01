Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без броши на груди. Без завитка волос за ухом
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8200 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 15000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Где продать?
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