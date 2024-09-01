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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без броши на груди. Без завитка волос за ухом

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Без завитка волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Без завитка волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без завитка волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8200 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 15000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
1329 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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