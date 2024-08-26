Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Переходной портрет (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Переходной портрет
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Переходной портрет. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 700000 RUB. Торги состоялись 21 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
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- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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