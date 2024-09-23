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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1734 года "Лирический портрет" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1734 года "Лирический портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1734 года "Лирический портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1734 года "Лирический портрет". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность VF20 NGC
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF20 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1734 "Лирический портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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