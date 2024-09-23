Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1734 года "Лирический портрет" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1734 года "Лирический портрет". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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