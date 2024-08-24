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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без кулона на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Монеты и Медали за 520000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 32100 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе CNG - April 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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