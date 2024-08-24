Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без кулона на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Монеты и Медали за 520000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 32100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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