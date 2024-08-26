Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

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Сохранность UNC (3) AU (3) XF (1) VF (10) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (2) Сервис ННР (1)