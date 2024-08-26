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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы простой

Аверс монеты - Полтина 1734 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1734 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 350 CHF
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
6117 $
Цена в валюте аукциона 5407 EUR
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1734 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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