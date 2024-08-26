Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы простой
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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