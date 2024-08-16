1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе AURORA за 1400000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

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