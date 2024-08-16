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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С брошью на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе AURORA за 1400000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5590 $
Цена в валюте аукциона 5151 EUR
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 165100 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 6, 2007
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 6, 2007
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2007
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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