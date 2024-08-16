Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С брошью на груди
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе AURORA за 1400000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 165100 RUB
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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