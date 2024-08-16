Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без броши на груди. Завиток волос за ухом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Александр за 19500 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF45 NGC
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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