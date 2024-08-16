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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без броши на груди. Завиток волос за ухом

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Завиток волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Завиток волос за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Александр за 19500 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 455 EUR
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF45 NGC
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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