1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Завиток волос за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Александр за 19500 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (31) VF (23) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (2) MS60 (1) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (4) Сервис ННР (2) NGC (3) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (11)

BAC (2)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (2)

Katz (3)

Künker (2)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Rare Coins (12)

Rauch (1)

SINCONA (5)

Teutoburger (3)

Westfälische (1)

Александр (10)

Знак (3)

Империя (3)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (2)

НИКО (2)

ОЛНЗ (1)

Русское Наследие (5)