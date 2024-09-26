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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Малая голова (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Малая голова

Аверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Малая голова - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1734 года "Лирический портрет" Малая голова - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (319) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Лирический портрет". Малая голова. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1500000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
577 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1734 "Лирический портрет" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1734 "Лирический портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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