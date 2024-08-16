Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Длинный локон на правом плече (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без броши на груди. Длинный локон на правом плече
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Длинный локон на правом плече. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 290000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
3405 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
4022 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1734 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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