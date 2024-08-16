1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Длинный локон на правом плече (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1734 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Длинный локон на правом плече. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 290000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность UNC (5) AU (5) XF (3) VF (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (3) XF45 (2) VF25 (1) Сервис RNGA (10)