Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (29) XF (52) VF (30) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (5) AU55 (3) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (20) XF40 (8) VF35 (5) VF30 (2) DETAILS (3) Сервис RNGA (12) ННР (3) NGC (1)

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