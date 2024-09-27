Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы узорчатый
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1734
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (14)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (1)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (1)
- Karamitsos (1)
- Katz (6)
- Künker (4)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (13)
- Rauch (1)
- SINCONA (2)
- WAG (1)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
- Александр (21)
- Знак (3)
- Империя (9)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (11)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи Полтина 1734 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск