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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди. Крест державы узорчатый

Аверс монеты - Полтина 1734 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1734 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1734
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1734 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность F
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1734 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1734 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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