Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1739 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1739 года. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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