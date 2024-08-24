Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1739 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1739 года Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1739 года Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1739 года. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
1004 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Россия Денга 1739 на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Денга 1739 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1739 на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе CNG - January 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Денга 1739 на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денга 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1739 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск