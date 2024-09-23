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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1739 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1739
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 7

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1739 Московский тип
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
1 рубль 1739 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 300
Аверс
Реверс
Полтина 1739 Московский тип
Средняя цена 800 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Полтина 1739 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 320 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1739
Средняя цена 530 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1739 Новодел
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1739 Розетка из 5 лепестков
Средняя цена 680 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Денга 1739
Средняя цена 6 $
Продажи
1 121
Аверс
Реверс
Денга 1739 Новодел
Средняя цена 940 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полушка 1739
Средняя цена 10 $
Продажи
0 28

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Гривенник 1739 Пробный
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 2
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