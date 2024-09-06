Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Гривенник 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Гривенник
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Гривенник 1739 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе COINSTORE за 1850 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- COINSTORE (1)
- Katz (1)
Где продать?
Для продажи Гривенник 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск