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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Гривенник 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Пробный Гривенник 1739 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробный Гривенник 1739 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Гривенник
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Гривенник 1739 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе COINSTORE за 1850 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

Сохранность
Сервис
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  • COINSTORE (1)
  • Katz (1)
Россия Гривенник 1739 (Пробный) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Гривенник 1739 (Пробный) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки ICG
Цена
2025 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Россия Гривенник 1739 (Пробный) на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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