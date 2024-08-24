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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1739 года - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1739 года - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Тираж UNC 65,953

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1739 года. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
33608 $
Цена в валюте аукциона 28000 GBP
Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
118471 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе Morton & Eden - June 13, 2016
Продавец Morton & Eden
Дата 13 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1739 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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