Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Тираж UNC 65,953
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1739 года. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
33608 $
Цена в валюте аукциона 28000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
118471 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 13 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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