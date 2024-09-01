Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1739 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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