Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Денга 1739 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1739 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1739 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • AURORA (12)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (5)
  • Heritage (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (16)
  • Künker (2)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (1)
  • Numis.be (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (28)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (15)
  • Stack's (1)
  • VL Nummus (3)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (3)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денга 1739 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия Денга 1739 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1739 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1739 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Денга 1739 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Россия Денга 1739 на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Денга 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1739 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск