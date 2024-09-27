1 рубль 1739 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1739 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8437 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность UNC (20) AU (76) XF (108) VF (78) F (3) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (9) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (12) AU53 (7) AU50 (11) XF45 (13) XF40 (12) VF35 (8) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (2) F12 (1) DETAILS (4) Сервис PCGS (4) NGC (14) ННР (8)

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