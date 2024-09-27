Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1739 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 675,935
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (300)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1739 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8437 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 30222 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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