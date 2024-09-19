Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 56,280
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полуполтинник
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1739 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6378 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 20000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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Сохранность (слабы)
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Дата 11 января 2024
Сохранность F15 NGC
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 19 января 2023
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Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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