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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полуполтинник 1739 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полуполтинник 1739 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 56,280

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1739 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6378 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 20000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7055 RUB
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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