Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1739 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 56,280
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полуполтинник
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1739 года. Новодел. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Где продать?
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