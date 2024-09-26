Полуполтинник 1739 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1739 года. Новодел. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

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