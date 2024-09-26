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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1739 года. Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1739 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полуполтинник 1739 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 56,280

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1739 года. Новодел. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS62
Цена
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полуполтинник 1739 на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64 PL
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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