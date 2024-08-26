Полтина 1739 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1739 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность AU (2) XF (26) VF (26) F (2) VG (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (2) XF45 (4) XF40 (7) VF35 (1) VF30 (6) F15 (1) VG10 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (5)

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