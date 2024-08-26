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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1739 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1739 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1739 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 173,326

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1739 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1739 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1739 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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