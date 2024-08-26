Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1739 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 173,326
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1739 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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