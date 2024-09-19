Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1739 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1739 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Александр за 100 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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