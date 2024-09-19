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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1739 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полтина 1739 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полтина 1739 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 119,078

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полтина
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1739 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8229 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
4146 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 25959 RUB
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Tosunidis Coin House - December 15, 2022
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VG8
Цена
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1739 "Московский тип" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1739 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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