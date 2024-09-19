Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1739 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 34 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 119,078
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полтина
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1739 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8229 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- AURORA (9)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (1)
- Katz (6)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Tosunidis Coin House (1)
- UBS (1)
- Александр (6)
- Знак (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
4146 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 25959 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Полтина 1739 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск