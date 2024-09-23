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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1739 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 1 рубль 1739 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1739 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 617,606

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1739 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Numisbalt за 30000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22007 RUB
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1739 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1739 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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