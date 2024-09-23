Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1739 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 617,606
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1739 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Numisbalt за 30000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22007 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
******
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Где продать?
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