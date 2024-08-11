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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1739 года. Розетка из 5 лепестков (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Розетка из 5 лепестков

Аверс монеты - Денга 1739 года Розетка из 5 лепестков - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1739 года Розетка из 5 лепестков - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1739
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1739 года. Розетка из 5 лепестков. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1739 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга 1739 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия Денга 1739 на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия Денга 1739 на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга 1739 на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Денга 1739 на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1739 на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1739 на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
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Россия Денга 1739 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1739 на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Денга 1739 на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62
Цена
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Россия Денга 1739 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1739 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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