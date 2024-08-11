Денга 1739 года. Розетка из 5 лепестков (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1739 года. Розетка из 5 лепестков. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (2) XF (8) VF (3) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (2) XF45 (2) VF30 (1) BN (1) Сервис NGC (1)