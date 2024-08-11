Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1739 года. Розетка из 5 лепестков (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Розетка из 5 лепестков
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1739
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1739 года. Розетка из 5 лепестков. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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