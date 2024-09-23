Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1737 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1737 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 39000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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