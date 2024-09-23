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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1737 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Денга 1737 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1737 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный, Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1737 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 39000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1737 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия Денга 1737 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Денга 1737 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1737 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1737 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1737 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1737 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1737 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1737 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1737 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Россия Денга 1737 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1737 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия Денга 1737 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Россия Денга 1737 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1737 на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1737 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия Денга 1737 на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1737 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1737 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1737 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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