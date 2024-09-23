Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1736 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Плащильная мельница на Яузе)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1736 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50 BN
Цена
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Где продать?
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