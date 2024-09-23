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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1736 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Денга 1736 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1736 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Плащильная мельница на Яузе)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1736 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1736 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе InAsta - September 12, 2023
Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1736 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1736 на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1736 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Денга 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Денга 1736 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия Денга 1736 на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1736 на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия Денга 1736 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1736 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50 BN
Цена
Россия Денга 1736 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1736 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1736 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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