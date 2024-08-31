Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1730 года. Две черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Две черты над годом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Денга
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Две черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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