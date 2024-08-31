Денга 1730 года. Две черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Две черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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