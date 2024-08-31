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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1730 года. Две черты над годом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Две черты над годом

Аверс монеты - Денга 1730 года Две черты над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Денга 1730 года Две черты над годом - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Денга
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1730 года. Две черты над годом. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Денга 1730 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Денга 1730 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия Денга 1730 на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1730 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1730 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1730 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Денга 1730 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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