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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1730 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1730
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 6

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Корсаж не параллелен окружности 5 наплечников без фестонов
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Корсаж не параллелен окружности 6 наплечников без фестонов
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Корсаж не параллелен окружности 5 наплечников с фестонами
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Корсаж не параллелен окружности Дата широкая
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Корсаж параллелен окружности 5 наплечников без фестонов
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Корсаж параллелен окружности 5 наплечников c фестонами
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 307
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Корсаж параллелен окружности Ухо закрыто волосами
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1730 МД
Средняя цена 95 $
Продажи
0 201
Аверс
Реверс
5 копеек 1730 ДМ
Средняя цена 820 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
5 копеек 1730 ММ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Денга 1730 Две черты над годом
Средняя цена 130 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
Денга 1730 Одна черта над годом
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Денга 1730 Малый орел
Средняя цена 580 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полушка 1730 Малая розетка
Средняя цена 80 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
Полушка 1730 Большая розетка
Средняя цена 360 $
Продажи
0 16

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Пробный С цепью ордена Андрея Первозванного Гурт узорчатый
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Пробный С цепью ордена Андрея Первозванного Гурт надпись
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1730 Пробный Большая голова
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1730 Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1730 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
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