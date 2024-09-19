Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1730 года
Золотые монеты
Пробные монеты
1 рубль 1730 Корсаж не параллелен окружности 5 наплечников без фестонов
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 75
1 рубль 1730 Корсаж не параллелен окружности 6 наплечников без фестонов
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 2
1 рубль 1730 Корсаж не параллелен окружности 5 наплечников с фестонами
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 9
1 рубль 1730 Корсаж параллелен окружности 5 наплечников без фестонов
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 22
1 рубль 1730 Корсаж параллелен окружности 5 наплечников c фестонами
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 307
Медные монеты
Пробные монеты
1 рубль 1730 Пробный С цепью ордена Андрея Первозванного Гурт узорчатый
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 5
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