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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: 5 наплечников без фестонов

Аверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности" 5 наплечников без фестонов - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности" 5 наплечников без фестонов - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 382,220

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2300000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (3)
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
24758 $
Цена в валюте аукциона 2300000 RUB
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Pegasus Auctions - May 4, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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