1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2300000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (13) VF (6) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (2) Сервис NGC (3) PCGS (1)

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