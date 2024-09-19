Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: 5 наплечников без фестонов
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 382,220
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2300000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
24758 $
Цена в валюте аукциона 2300000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1730 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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