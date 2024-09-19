Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1730 года "Большая голова" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1730 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Редкие Монеты за 100000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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