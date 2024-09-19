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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1730 года "Большая голова" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1730 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1730 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1730 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе Редкие Монеты за 100000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
Россия 1 рубль 1730 "Большая голова" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Россия 1 рубль 1730 "Большая голова" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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