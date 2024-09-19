1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность AU (31) XF (20) VF (12) F (3) G (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (9) XF45 (4) VF35 (1) VF30 (1) F15 (3) G6 (1)

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