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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: 5 наплечников без фестонов

Аверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" 5 наплечников без фестонов - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности" 5 наплечников без фестонов - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 382,220

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (11)
  • Katz (5)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rare Coins (7)
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  • Знак (2)
  • Империя (13)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 701 EUR
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
611 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - June 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность G6
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1730 "Корсаж не параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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