Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: 5 наплечников без фестонов
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 382,220
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1730 года "Корсаж не параллелен окружности". 5 наплечников без фестонов. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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