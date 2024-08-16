5 копеек 1730 года МД (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком МД. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (1) AU (23) XF (73) VF (76) F (13) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (7) XF40 (12) VF35 (6) VF30 (6) VF25 (5) VF20 (5) F15 (2) DETAILS (4) BN (4) Сервис PCGS (1) NGC (5) ННР (4) RNGA (2)

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