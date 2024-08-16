Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1730 года МД (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 5 копеек
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком МД. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (1)
- Ars Time (1)
- AURORA (15)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (13)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (15)
- MS67 (1)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Rare Coins (46)
- Rauch (2)
- RedSquare (6)
- Roma Numismatics (5)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (3)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (3)
- WCN (1)
- Александр (22)
- Денга1700 (1)
- Империя (7)
- Имперская монета (24)
- Монеты и Медали (16)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск