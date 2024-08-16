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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1730 года МД (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 5 копеек 1730 года МД - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 5 копеек 1730 года МД - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком МД. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1730 МД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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