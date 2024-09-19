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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 5 копеек Анны Иоанновны - Россия

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5 копеек 1730

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1730 МД - 0 2011730 ДМ R1 0 541730 ММ R3 0 18
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