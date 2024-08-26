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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1730 года ДМ (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 5 копеек 1730 года ДМ - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 5 копеек 1730 года ДМ - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком ДМ. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
2660 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 5 копеек 1730 ДМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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