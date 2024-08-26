Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1730 года ДМ (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 5 копеек
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком ДМ. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
2660 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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