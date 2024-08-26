5 копеек 1730 года ДМ (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком ДМ. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (23) VF (20) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (2) XF45 (7) XF40 (5) VF25 (3) VF20 (1) BN (3) Сервис NGC (2) CGC (1)

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