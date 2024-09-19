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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1730 года ММ (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 5 копеек 1730 года ММ - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 5 копеек 1730 года ММ - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком ММ. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 144 EUR
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе AURORA - September 19, 2017
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Heritage - May 7, 2015
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Heritage - May 7, 2015
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 5 копеек 1730 ММ на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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