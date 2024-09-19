5 копеек 1730 года ММ (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком ММ. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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