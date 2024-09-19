Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1730 года ММ (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 5 копеек
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1730 года со знаком ММ. Это медная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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