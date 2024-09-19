Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1730 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1730 года - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1730 года - цена золотой монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Тираж UNC 8,764

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1730
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1730 года. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Александр за 200000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (1)
  • New York Sale (1)
  • Александр (2)
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 233 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU50
Цена
200000 $
Цена в валюте аукциона 200000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1730 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1730 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1730 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Червонец (Дукат) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск