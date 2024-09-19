Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1730 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,968)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Тираж UNC 8,764
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1730
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1730 года. Это золотая монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Александр за 200000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Katz (1)
- New York Sale (1)
- Александр (2)
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU50
Цена
200000 $
Цена в валюте аукциона 200000 USD
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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